При укладанні рейтингу враховували результати учнів на НМТ

Сайт «Освіта.ua» склав щорічний рейтинг найкращих шкіл України за підсумками проведення національного мультипредметного тесту в 2024 році.

За загальною кількістю балів з усіх предметів та серед усіх шкіл України перша десятка топ-200 шкіл виглядає так:

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка;

Приватна організація (установа, заклад) «Заклад ЗСО “Міжнародний ліцей Глобус”» м. Києва;

Дніпровський ліцей № 12 «Інтелект» Дніпровської міськради;

Технічний ліцей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Солом’янського р-ну Києва;

Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради;

Заліщицька державна гімназія м. Заліщики Тернопільська обл.;

Львівська гімназія «Євшан»;

ТОВ «Центр освіти "Оптіма"» (Київ);

Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва;

Політехнічний ліцей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» м. Києва.

Весь перелік можна переглянути тут.

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У розрізі областей перше місце посіла Львівська область, друге – Київська, третє – Волинська. Перша десятка рейтингу областей:

Топ-10 рейтингу шкіл за областями

Освіта.ua зазначає, що на підсумкові таблиці рейтингів областей та обласних центрів могло вплинути переміщення учнів окремих шкіл. Адже деякі випускники виїхали зі своїх населених пунктів й продовжили навчання в інших областях України або за кордоном.

«Зважаючи на зміну кількості предметних блоків тесту й умови його проведення, не варто порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років. Також необхідно зазначити, що на результати НМТ кожного учасника впливає низка чинників, з-посеред яких, окрім якості навчання в закладі освіти, ще й такі важливі, як тип і розташування закладу, педагогічний колектив, матеріальне становище й рівень освіти родини, умови навчання, самостійна підготовка до тестування, отримання додаткових платних освітніх послуг тощо», – пишуть укладачі рейтингу.

Нагадаємо, цього року випускники шкіл замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання складали національний мультипредметний тест. На відміну від 2023 року, він передбачав тестування з чотирьох предметів: трьох обовʼязкових – української мови, математики та історії України, та одного на вибір. Національний мультитест провели у форматі компʼютерного тестування з використанням завдань із лише закритою формою відповіді.