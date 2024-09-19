Мер Житомира може очолити Держагентство з відновлення

У четвер, 19 вересня, депутати Житомирської міськради проголосували за дострокове позбавлення повноважень міського голови Житомира Сергія Сухомлина за власною ініціативою. У зв’язку з чим посадовець покинув посаду, він не уточнив.

Депутати міської ради ухвалили рішення про відставку Сухомлина на позачерговій сесії. Сергій Сухомлин обіймав посаду мера Житомира з 2015 року.

«Це складне рішення, яке приймалося декілька тижнів. Поки що не можу сказати, у зв'язку з чим воно приймається. Наступного тижня вже зможу більше сказати», – заявив Сухомлин журналістам.

За словами мера міста, він збирався йти до ЗСУ та пройшов ВЛК й ТЦК та СП. Втім він не отримав погодження від Генерального штабу, і йому надійшла інша пропозиція – яка саме, Сергій Сухомлин не уточнив.

«Українська правда» із посиланням на співрозмовників у Кабміні повідомила, що Сергій Сухомлин планує очолити Державне агентство з відновлення, з якого у червні звільнився через «системні перешкоджання» його роботі тогочасний очільник Мустафа Найєм.

Чим відомий Сергій Сухомлин

55-річний уродженець міста Радивилова на Рівненщині до 2006 року займався підприємницькою діяльністю – працював комерційним директором ТОВ «Технотронік», та ТОВ «Візаж» у Житомирі. У 2006 році був обраний депутатом до Житомирської міськради від партії «Наша Україна», а в 2010 році – від «Фронту Змін».

Бав активну участь в Євромайдані та в березні 2014 року за ініціативи учасників Житомирського Євромайдану був висунутий та затверджений на посаду першого заступника міського голови. Вже в листопаді 2015 року Сергій Сухомлин став міським головою Житомира, а 2020 року його обрали повторно.

Під час засідання щодо його звільнення Сергій Сухомлин заявив, що за його каденції Житомир став першим містом із заміни вуличного освітлення та із невідключень електроенергії під час повномасштабного вторгнення. Крім того, місто першим в Україні запровадило електронний квиток на громадський транспорт та є в списку лідерів за рівнем підтримки ЗСУ. Крім того, у 2023 році в Житомирі запустили перший в Україні сміттєпереробний завод.