Мустафа Найєм очолював Агентство відновлення зі січня 2023 року

Глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що йде із відомства через «системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження». Про це Мустафа Найєм повідомив у Facebook у понеділок, 10 червня.

Найєм зазначив, що починаючи з листопада 2023 року, команда Агентства почала стикатися з «постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод».

«Нам повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг. Я усвідомлюю обмеженість ресурсів та важливість військових витрат. Але скасування коштів на утримання інфраструктури неминуче позначиться в першу чергу на стані доріг оборонного значення і, як наслідок, на всій військовій логістиці. Якщо це не зміниться, наступного сезону нас чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції», – переконаний глава Агентства з відновлення.

Також, за словами Найєма, Агентство зіштовхнулось з великою бюрократією, коли «документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в уряді місяцями, поверталися по шість-вісім разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі».

Також з початку року Агентству суттєво зменшили заробітну плату – левовій частині працівників було зрізано до 68% зарплати.

Мустафа Найєм також відзвітував про виконані за час його головування в Агентстві відновлення проєкти. На сьогодні Агентство одночасно координує роботу 353 будівельних майданчиків з відновлення по всій країні.

«За рік нам вдалося реалізувати велику кількість проєктів. Після деокупації постраждалих регіонів ми відновили майже 1,3 тис. км автошляхів та рух 330 мостами. 29 найбільших пунктів пропуску на західному кордоні ми відремонтували та розпочали проєктні роботи з реконструкції та будівництва двох нових пунктів. Після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС у над стислі терміни ми збудували 155 км магістрального водогону у Дніпропетровській області, який забезпечить питною водою 1,5 млн людей», – ідеться у пості.

Одним із найбільших проєктів Агентства, як вважає його глава, є спорудження захисних конструкцій від дронів та ракет на 22 розподільчих підстанціях НЕК «Укренерго» та захист 103 обʼєктів енергетики від осколкових уражень. Завдяки йому після останніх обстрілів енергетикам вдалося у найкоротші терміни відновити постачання електроенергії у Харківській, Одеській та Миколаївській областях.

«Все це було можливо завдяки підтримці Міністерства та міністра, які дозволяли приймати самостійні рішення та досягати результатів, не чекаючи ударів у спину. Зі звільненням міністра це стало неможливим, і останнє рішення голови Уряду про скасування моєї офіційної участі у Конференції з відновлення України у Берліні це підтвердило», – заявив Найєм.

Найєм попередив, що виконуватиме свої обов’язки глави Агентства з відновлення до прийняття рішення Урядом про звільнення і передачі справи наступникам. Наразі вся команда та Служби відновлення у регіонах продовжують працювати у штатному режимі. Також Найєм звернувся до правоохоронців та органів контролю з проханням «вжити усіх заходів щодо перевірки законності та прозорості рішень, які приймалися Агентством».

За попередньою інформацією «NV.Бізнес», разом із Найємом заяви про звільнення написали перший заступник Голови Агентства відновлення Андрій Івко та заступниця Голови Агентства відновлення Валерія Іванова.

Зазначимо, пізно ввечері 9 червня ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заблокував присутність глави агентства реконструкції Мустафи Найєма на щорічній конференції з відновлення України, яка проходитиме в Берліні 11−12 червня.

«Прем'єр-міністр особисто відхилив моє прохання про відрядження до Берліна без пояснення причин», — повідомив Найєм. На момент появи новини канцелярія прем'єр-міністра не відповіла на запит щодо коментаря.

Найєм планував узяти участь у дискусіях, а також у зустрічі, організованій PricewaterhouseCoopers LLP з більш ніж 100 німецькими компаніями, щоб обговорити перспективи відновлення України, проблеми та прозорість.

Доповнено

Співрозмовник LIGA.net у Кабінеті міністрів заявив, що уряд розцінює відставку голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма як спробу уникнути важливого звіту щодо пасивного захисту об'єктів енергетики.

З його слів, на 12 червня в уряді була запланована нарада щодо виконання Агентством відновлення робіт з облаштування інженерно-технічного захисту другого рівня на об'єктах критичної інфраструктури та енергетики. Там мав бути заслуханий звіт агентства, і нібито саме тому прем'єр-міністр не погодив відрядження Найєма.

Співрозмовник додав, що фотографія листа прем’єра Дениса Шмигаля, в якому він повідомляє Найєму про відмову, була обрізана. Унизу відрізали приписку: «Прошу підготувати звіти й аналіз завершення об'єктів II рівня захисту, а також пілотних проєктів з відновлення».

Нагадаємо, торік у січні стало відомо, що заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Мустафа Найєм залишить посаду у відомстві й очолить Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Агентство відповідає за реалізацію проєктів з відбудови країни.

У період з листопада 2019 року до квітня 2021 року Найєм працював заступником гендиректора концерну «Укроборонпром», поки його посаду не скоротили.

У 2014-2019 роках Мустафа Найєм був депутатом Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенка», а перед тим багато років працював журналістом.