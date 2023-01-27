Мустафа Найєм отримав нову державну посаду

Кабінет міністрів у п’ятницю, 27 січня, призначив колишнього журналіста, а тепер чиновника з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Мустафу Найєма головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Агентство відновлення – це колишній «Укравтодор», до якого 13 січня уряд приєднав «Укрінфрапроект». У зв'язку з новим призначенням Найєма звільнили з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

«У Агентстві відновлення продовжиться робота у рамках стратегічного плану повоєнної відбудови. Це складний і комплексний процес, який включатиме десятки тисяч об’єктів для відновлення в усіх галузях. Ключові завдання, які поставлені перед керівником агентства – запуск фактичної роботи з першими об'єктами відновлення, відпрацювання механізму взаємодії з донорами - урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями, а також координація запитів від регіонів щодо пріоритетних проектів відновлення», – сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Із серпня 2021 року Мустафа Найєм був заступником міністра інфраструктури.

У період з листопада 2019 року до квітня 2021 року він працював заступником гендиректора концерну «Укроборонпром», поки його посаду не скоротили.

У 2014-2019 роках Мустафа Найєм був депутатом Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенка», а перед тим багато років працював журналістом.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України буде відповідати за реалізацію проектів відбудови країни.