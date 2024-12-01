Росіяни змалку прищеплють дітям лояльність до окупантів

На базі дитячого табору «Артек» в окупованому Криму місцеві колаборанти розгорнули пункти допомоги для російської армії. Діти та молодь, що відпочивають у таборі, повинні відпрацювати обов’язкові трудові години. Про це повідомив Центр національного спротиву в неділю, 1 грудня.

«Збір безпілотників для так званих героїв СВО, маскувальні сітки, окопні свічки, гроші на медикаменти – саме так зараз “відпочивають” діти в “Артеку” анексованого Криму. А ще днями довелося артеківцям зібрати 223 кг оливок, які відправили військовим армії ворога», –ідеться в повідомленні.

За інформацією аналітиків центрі, такі псевдоволонтерські акції російські колаборанти проводять регулярно. Упродовж тижня юні гості табору мають відробити не менше шести годин, допомагаючи окупаційній армії.

«Практика залучення населення до підтримки армії Путіна дуже поширена на окупованих територіях України. Головна мета – викривити правду про мету вторгнення Росії в Україну та виховання лояльності у молодого покоління до окупантів», – додають в ЦНС.

До слова, нещодавно Союз українців у Португалії звинуватив місцеве російське посольство в спробі відправити португальських студентів до захопленого росіянами табору «Артек». Четверо переможців конкурсу, який організовувало посольство РФ, 24 березня цього року отримали квитки для відвідування табору в окупованому Криму. На думку президента Союзу українців у Португалії Павла Садохи, російський уряд прагнув використати дітей з Португалії як «живий щит», оскільки саме в той день над Кримом зафіксували щонайменше 10 ракет.