Окупанти змусили дітей малювати листівки військовим з КНДР

Росіяни змусили школярів на тимчасово окупованих територіях малювати листівки російським та північнокорейським військовим. Про це у вівторок, 12 листопада, повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни організували на тимчасово окупованих територіях так звані уроки міжнаціональної дружби, під час яких дітей змусили малювати листівки в підтримку Північної Кореї.

«Дітей змушували малювати прапор комуністичної диктаторської країни, а також спільні малюнки росіян та корейців. Таким чином дітям демонстрували нібито дружню політику Росії з іншими країнами», – йдеться у повідомленні.

Центр нацспротиву зауважує, що окупанти фактично змусили школярів таким чином привітати північнокорейських найманців, адже малюнки у дітей забрали. Їх планують передати на Курщину через так званих волонтерів. У такий спосіб росіяни хочуть підняти моральний дух найманців.

Північнокорейські військові у війні проти України

22 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує два підрозділи північнокорейських військових, яких, ймовірно залучить до війни проти України.

23 жовтня Головне управління розвідки зафіксувало прибуття північнокорейських військовослужбовців у Курську область. Тоді ГУР повідомляло, що Росія планує втягнути у війну проти України приблизно 12 тис. військових з КНДР, серед яких 500 офіцерів і три генерали.

29 жовтня Пентагон підтвердив, що «невелика кількість» солдатів з КНДР вже перемістилися ближче до російсько-українського кордону.

Вже 5 листопада міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що українські війська вперше вступили в бій з північнокорейськими військами, які воюють на боці Росії.