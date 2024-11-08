Виконавча директорка ООН Хабітат (посередині) звітує про міста світу на WUF12

На сесію Всесвітнього форуму міст в Єгипті, який організовують за підтримки ООН, запросили представників російської окупаційної адміністрації у Криму. На запрошення відреагували в міністерстві закордонних справ України, де засудили організаторів та закликали не легітимізувати тимчасову окупацію українських територій.

У четвер, 7 листопада, у пресслужбі МЗС повідомили про рішучий протест у зв’язку з тим, що на 12 сесію форуму WUF12, яку проводять 4-8 листопада, взяли участь представники окупаційної влади Криму. Зазначається, що форум організовують за підтримки Програми ООН з населених пунктів (ООН-Хабітат).

«Наголошуємо, що участь представників окупаційної адміністрації РФ у заходах, що організовуються або проходять під егідою міжнародних організацій, передусім організацій системи ООН, є кричущим порушенням норм міжнародного права та низки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. Попри численні наполягання української сторони, ООН-Хабітат так і не спромігся забезпечити належний контроль та визначити чіткий механізм реєстрації учасників WUF12, тим самим допустивши до участі у заході злочинців і поставивши під загрозу реноме цього важливого заходу», – повідомили у пресслужбі МЗС.

У міністерстві підкреслили, що Росія намагається використовувати міжнародні платформи та території суверенних країн для спроб легітимізації окупації українських територій, «свідомо провокуючи напругу». МЗС звернулося до генерального секретаря ООН та керівництво ООН-Хабітат негайно виключити окупаційну «делегацію» з форуму, а також звільнити тих, хто допустив «таку злочинну недбалість» та дозволили виступати на форумі окупантам.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Антоніу Гуттереш, якого закликали виключити окупантів з форуму, сам їздив до Росії на саміт країн БРІКС. Там генсек ООН зустрівся із російським президентом Владіміром Путіним та білоруським диктатором Алєксандром Лукашенком. На відео з саміту, організованого росіянами, видно, як Антоніу Гуттереш обіймається та тисне руки Лукашенку та Путіну.

Тоді в МЗС різко розкритикували поїздку Гуттереша до Казані та нагадали, що той раніше відмовився прибути на перший Саміт миру у Швейцарії. Також на рішення Гуттереша прибути до Росії відреагував Володимир Зеленський.

Після візиту Гуттереша до Казані у пресслужбі ООН повідомили, що той мав наміри прибути до України та провести зустріч із Володимиром Зеленським. Втім, AFP повідомило, що візит генсека ООН скасували за рішенням української влади. Згодом в ООН заявили, що «намагаються узгодити графіки» – втім, станом на 8 листопада про зустріч Зеленського і Гуттереша досі невідомо.