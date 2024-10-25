Антоніу Гуттереш тисне руку Владіміру Путіну на саміті БРІКС

Президент України Володимир Зеленський відхилив візит до України генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гуттереша, який раніше прибув на саміт БРІКС до Росії. Про це у п’ятницю, 25 жовтня, повідомило AFP із посиланням на джерело в Офісі президента, передає Barron’s.

У четвер, 24 жовтня, генсек ООН Гуттереш зустрівся із російським президентом Владіміром Путіним та білоруським диктатором Алєксандром Лукашенком. На відео з саміту, організованого росіянами, видно, як Антоніу Гуттереш обіймається та тисне руки Лукашенку та Путіну.

Рішення Гуттереша відвідати Росію викликало обурення в Україні. Зокрема, свою критику висловили в МЗС, де нагадали, що генсек ООН відмовився прибути на перший Саміт миру у Швейцарії, який відбувся у червні 2024 року. Крім того, на участь Гуттереша у саміті БРІКС відреагував Володимир Зеленський.

«Хотілося б нагадати міжнародній бюрократії та політичним лідерам, що сьогодні День ООН в усьому світі, а не десь у Казані», – сказав 24 жовтня Володимир Зеленський, натякаючи на рішення генсека ООН.

Раніше у пресслужбі ООН повідомили, що Антоніу Гуттереш мав наміри прибути до України та провести зустріч із Володимиром Зеленським. Втім, AFP повідомило, що візит генсека ООН скасували за рішенням української влади.

«Після Казані (Гутерріш – ред.) хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив свій візит. Тому Гутерріша тут не буде, саме через приниження здорового глузду і міжнародного права в Казані», – повідомив співрозмовник агентства.

Зазначимо, на момент публікації офіційно в Офісі президента ситуацію не коментували.

Нагадаємо, БРІКС, на саміт якої поїхав Антоніу Гуттереш, – організація, заснована Росією, Бразилією, Китаєм та Індією організація, яка позиціює себе як головного геополітичного суперника G7. Під час саміту у БРІКС, який відбувся 22-24 жовтня у російській Казані, були присутні понад 20 лідерів країн – президент Китаю Сі Цзіньпін, індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді, президент Ірану Масуд Пезешкіан, а також президент Туреччини Реджеп Ердоган.