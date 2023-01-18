Генсек ООН не вбачає передумов для досягнення найближчим часом миру в Україні

Наразі немає жодних передумов для досягнення найближчим часом миру в Україні відповідно до принципів міжнародного права. Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє «Укрінформ».

«Ця війна, безперечно, закінчиться, бо все рано чи пізно закінчується. Але не думаю, що це станеться найближчим часом. Я не бачу зараз можливості вести серйозні перемовини про мир між двома країнами Напад Росії на Україну – це порушення принципу міжнародного права та Статуту ООН», – сказав Генсек ООН.

За його словами, нині «обидві сторони мають фундаментальні розбіжності щодо минулого», тому складно знайти рішення щодо миру.

«Це лише ускладнює ситуацію, але рішення має грунтуватися на принципах міжнародного права, дотриманні принципів територіальної цілісності. Я не бачу в найближчому майбутньому якихось передумов для цього», – наголосив Гутерреш.

Водночас він відзначив роботу Чорноморської зернової ініціативи, зусилля щодо порятунку цивільних та обміну військовополонених, і наголосив, що подальша діяльність має бути спрямована на зменшення страждань людей та наслідків цієї війни для світової економіки.

Генсек ООН наголосив на тому, що війна РФ проти України має і глобальні наслідки. У цьому контексті він згадав зростання цін на енергоносії та продовольство, питання ядерної безпеки. Гутерреш наголосив, що світу має бути єдиним задля вирішення глобальних проблем.

Водночас він зауважив, що зараз найбільший рівень геополітичного роз'єднання, і закликав до глобального реформування.