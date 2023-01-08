Понад 7,9 млн людей покинули країну, а ще 5,9 млн є внутрішньо переміщеними особами

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни. Про це свідчать дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), пише «Deutsche Welle».

«Понад 7,9 млн людей покинули країну, а ще 5,9 млн є внутрішньо переміщеними особами», – йдеться у повідомленні.

Представниця Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Німеччині Катаріна Лумп зазначила, що США та Німеччина є найбільшими гуманітарними донорами, що відгукнулися на кризу біженців, зокрема Німеччина надала Україні понад 1 млрд євро гуманітарної допомоги.

За даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше біженців прийняли такі країни:

Польща (1,5 млн людей),

Німеччина (1 млн людей),

Чехія (476 тис. людей),

Італія (173 тис. людей),

Іспанія (164 тис. людей),

Британія (152 тис. людей),

Болгарія (148 тис. людей),

Франція (118 тис. людей),

Румунія (106 тис. людей),

Словаччина (105 тис. людей).

Зазначимо, що у національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 млн біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн переселенців.