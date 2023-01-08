Вторгнення РФ спричинило найбільшу міграційну кризу з часів Другої світової війни, – ООН
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни. Про це свідчать дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), пише «Deutsche Welle».
«Понад 7,9 млн людей покинули країну, а ще 5,9 млн є внутрішньо переміщеними особами», – йдеться у повідомленні.
Представниця Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Німеччині Катаріна Лумп зазначила, що США та Німеччина є найбільшими гуманітарними донорами, що відгукнулися на кризу біженців, зокрема Німеччина надала Україні понад 1 млрд євро гуманітарної допомоги.
За даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше біженців прийняли такі країни:
- Польща (1,5 млн людей),
- Німеччина (1 млн людей),
- Чехія (476 тис. людей),
- Італія (173 тис. людей),
- Іспанія (164 тис. людей),
- Британія (152 тис. людей),
- Болгарія (148 тис. людей),
- Франція (118 тис. людей),
- Румунія (106 тис. людей),
- Словаччина (105 тис. людей).
Зазначимо, що у національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 млн біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн переселенців.