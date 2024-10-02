Генеральному секретарю ООН заборонили в'їзд до Ізраїлю

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац повідомив у середу, 2 жовтня, що вирішив оголосити чинного генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон ґрата через його неоднозначну позицію щодо обстрілу Ізраїлю Іраном. Міністерство також заборонило Гуттерешу в’їзд до країни.

За словами Каца, таке рішення він ухвалив, оскільки генсек ООН не зміг однозначно засудити ракетний обстріл Ізраїлю з боку Ірану 1 жовтня. Тоді Іран випустив по країні кілька сотень балістичних ракет на знак «помсти» за нещодавню ліквідацію лідерів ліванського угруповання «Хезболла» та палестинського ХАМАС.

«Це генеральний секретар, який ще не засудив різанину та сексуальні злочини, вчинені вбивцями ХАМАС 7 жовтня, і не привів до рішень про оголошення їх терористичною організацією. Генеральний секретар, який надає підтримку терористам, ґвалтівникам і вбивцям ХАМАС, “Хезболла”, хуситам, а тепер материнському кораблю глобального тероризму, Ірану, запам’ятається як пляма в історії ООН», – заявив Ісраель Кац.

Зазначимо, після обстрілу Ізраїлю Іраном під час засідання ООН Антонію Гуттереш засудив «розширення конфлікту на Близькому Сході». Заява голови ООН складалася лише з двох речень та не містила прямого засудження дій Ірану та угруповань на території Палестини, Лівану та Сирії.

Нагадаємо, у день, коли Іран здійснив обстріл Ізраїля, ЦАХАЛ оголосила про початок операції на півдні Лівану проти угруповання «Хезболла». Зазначається, що для проведення операції бійці ізраїльської армії тренувалися протягом останніх кількох місяців. Також ізраїльська армія атакувала Бейрут, закликавши евакуюватися цивільне населення.

Раніше Ізраїль провів операцію «Стріли півночі», націлена на військові об’єкти «Хезболли» – в межах операції ЦАХАЛ атакував 1300 військових об’єктів «Хезболли» на півдні Лівану та в долині Бекаа. В результаті дій ЦАХАЛ загинули командир Ракетних сил Ібрагім Кубаїсі, голова контррозвідки Набіль Каук та лідер угруповання Хасан Насралла, який 32 роки очолював посаду генерального секретаря «Хезболли».