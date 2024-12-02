До України з окупації вдалося повернути ще шістьох дітей

До України з тимчасово окупованих росіянами територій вдалося повернути ще шістьох дітей. Про це у понеділок, 2 грудня, повідомили в організації Save Ukraine.

Серед дітей, яких вдалося повернути до України, 14-річна Діана. В окупаційній школі її змушували співати російський гімн, а також вчили марширувати та стріляти з автомата.

Також вдалося повернути 12-річного Арсена. У російській школі, де вчився Арсен, учнів змушували дивитися пропагандистські фільми та розповідали неправдиву історію Росії. Однак, у школярів не перевіряли домашні завдання, що вказує на те, що окупанти не хотіли давати дітям якісну освіту, а лише пропагувати «рускій мір».

16-річний Віталій був вимушений проголювати уроки, щоб окупанти не поставили його на військовий облік. З окупованої території йому вдалося виїхати разом з батьками.

Родина 14-річного Артура хотіла виїхати з окупації раніше, однак росіяни не видавали хлопцю паспорт. Таким чином вони хотіли утримати сім’ю на окупованій території. Проте одного разу росіяни викрали маму хлопця і після цього родина вирішила тікати з окупації.

«Кожен з цих підлітків пережив важкі випробування у своєму рідному домі, який окупували росіяни. Щодня вони ризикували бути розлученими зі своїми батьками, якщо відмовляться ходити до російської школи. У будь-який момент росіяни могли забрати цих підлітків з сімей і відправити в інтернат», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що до України вдалося повернути чотири родини із сімома дітьми з Херсонської, Запорізької та Луганської областей.