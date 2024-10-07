З Криму евакуювали родину українського військового

З тимчасово окупованого Криму успішно евакуювали родину офіцера Військово-морських сил, яку переслідувала ФСБ та погрожувала багаторічним ув’язненням. Для евакуації залучили загін спеціальної розвідки «Янголи». Про це у понеділок, 7 жовтня, повідомили на Facebook-сторінці ВМС.

Зазначається, що родині довелося виїхати із Криму через утиски та переслідування російською спецслужбою. 18 вересня росіяни затримали всю родину: батьків офіцера ВМС, сестру та неповнолітню племінницю.

«Три дні їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами. Таким чином окупанти планували схилити до співпраці українського офіцера», – йдеться у повідомленні.

20 вересня родину тимчасово відпустили за умови, що протягом п’яти днів український офіцер зв’яжеться зі співробітниками ФСБ. Якщо цього не станеться, окупанти погрожували ув’язнити сім’ю на багато років. Український військовий доповів про це командуванню. Відтак командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа доручив евакуювати родину з тимчасово окупованого Криму. Для цього залучили загін спеціальної розвідки «Янголи», який вже провів кілька десятків успішних евакуацій.

«Операція була спланована у режимі цілковитої таємності у стислі терміни та успішно реалізована. Сім'ю евакуювали фактично з-під носа в окупантів», – наголошують у ВМС.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук зауважив, що росіяни часто залякують, шантажують та переслудують родичів українських військових.

Загалом, зазначають у ВМС, загін «Янголи» вже евакуював 73 людини, серед яких цивільні та військові українці.