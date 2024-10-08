Україна евакуювала чотири родини з окупованих територій

До України з окупації евакуювали чотири родини із сімома дітьми з Херсонської, Запорізької та Луганської областей. Про це у вівторок, 8 жовтня, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За словами Дмитра Лубінця, на окупованих територіях росіяни змушували отримувати паспорти країни-агресорки та віддавати своїх дітей до російських шкіл. Крім того, українці перебували під постійним тиском росіян: окупанти проводили озброєні обшуки, допити та погрожували позбавити батьківських прав.

Евакуйовані родини зустріли представники омбудсмена у регіонах для того, щоб допомогти із закриттям першочергових потреб після повернення. Зокрема, діти потребують психологічної та гуманітарної допомоги, а також соціальної інтеграції. Крім того, їх потрібно влаштувати у школи.

«Держава спільно з відповідальними громадськими та благодійними організаціями надаватимуть все необхідне для того, аби забезпечити стабільне середовище для зростання маленьких українців», – запевнив Дмитро Лубінець.

Дмитро Лубінець нагадав, що якщо дитина перебуває в окупації чи на території Росії, батьки або опікуни мають зателефонувати до Офісу омбудсмена на гарячу лінію за номером 0 800 50 17 20 (у межах України) та 044 299 74 08 (для дзвінків з-за кордону). Також є можливість написати листа на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua

Нагадаємо, 27 вересня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна повернуладев’ятьох дітей, яких вивезли до Росії під час окупації. Також вдалося повернути 20-річного хлопця з його братом.