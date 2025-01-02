Українців позбавляють базових прав, щоб змусити їх отримати російські паспорти

Цього року українці на тимчасово окупованих територіях без російських паспортів втратять доступ до пільгових ліків. Про це у середу, 1 січня, повідомив Центр національного спротиву.

Росіяни навмисно створюють кризу, позбавляючи українців базових прав, щоб змусити їх отримати паспорти Російської Федерації.

«Українці на тимчасово окупованих територіях, які не отримали паспорт країни окупанта, позбулися будь-яких прав. Точніше цих прав їх позбавили російські загарбники», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що з 1 січня пільгова категорія громадян, які отримували медикаменти, більше цього зробити не можуть. Мова йде про людей із серцево-судинними захворюваннями, астматиків та діабетиків. Тепер без російського паспорта препарати їм доведеться купувати самостійно.

«А ось придбати життєво-необхідні ліки на загарбаних територіях практично неможливо. Якщо ж і пощастить їх дістати, то ціни на них вдвічі, а то й втричі вищі за ринкові», – наголошують у центрі.

Українці в окупації

Раніше у Центрі національного спротиву зазначали, що на тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають в українців паспорти.

Також повідомляли, що російська окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях України заборонила в школах, садочка та на будь-яких заходах згадувати Святого Миколая. Також запровадили заборону на колядки і вертепи.