Також запроваджене повне табу на колядки і вертепи

Російська окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях України заборонила в школах, садочка та на будь-яких заходах згадувати Святого Миколая. Також запровадили заборону на колядки і вертепи. На всіх заходах для дітей повинні бути лише Дід Мороз та Снігурочка.

Адміністрації про таку заборону отримали вказівки від тимчасових адміністрацій російських військ, повідомив Центр національного спротиву в середу, 1 січня. У Центрі нагадали, що напередодні окупанти провели «профілактичні бесіди» з дітьми для дискредитації Санта Клауса та усіх казкових героїв західних культур.

«У дошкільних установах та освітніх закладах тимчасово окупованих територіях України адміністрації отримали вказівку про заборону навіть згадувати Святого Миколая. На усіх заходах має бути присутнім виключно Дід Мороз та Снігурка. Окрім цього, запроваджене повне табу на колядки та вертепи», – йдеться у повідомленні.

Також у Центрі національного спротиву зазначили, що слід виявляти та надавати інформацію про колаборантів за посиланням ЦНТ. «Завдяки вашій небайдужості Рух опору покарає тих, хто з такою лютою ненавистю вихолощує українські традиції», – наголосили у Центрі.