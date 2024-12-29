Написання листів російським найманцям є обов'язковим для кожного учня на ТОТ

У низці шкіл на окупованій Херсонщині учнів змушують писати листи російським військовим. Зокрема такі випадки зафіксували в Новій Каховці, Каланчаку та Скадовську. Про це повідомив рух «Жовта Стрічка» в неділю, 29 грудня.



Активісти зазначають, що цей пропагандистський захід є обов'язковим. Учням, які відмовляються писати листи російським загарбникам, погрожують поганими оцінками або викликають батьків до школи для «пояснення». Діти, які погоджуються на «пропозицію» вчителя, отримують найвищий бал за урок.

«Моя дитина фактично не мала вибору, вчителі почали залякувати, що вона не складе цей предмет у цьому році й будуть викликати батьків», – розповіла одна з активісток руху.

У «Жовтій Стрічці» додають, що такі заходи на окупованому лівому берегу Херсонщини не одноразові. До прикладу, у школах збирають подарунки й продукти для російських військових, також запрошують батьків дітей у формі, які пропагують й романтизують війну.

Як повідомляв ZAXID.NET, у листопаді росіяни змусили школярів на окупованих територіях малювати листівки північнокорейським військовим. Листівки окупанти планували передати на Курщину, щоб підняти моральний дух найманців.