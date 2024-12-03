148 дітей потрапили в російські бази усиновлення

Щонайменше 42 дітей, яких примусово депортували з України, росіяни вже передали під опіку чи для усиновлення. Про це йдеться у звіті за результатами дослідження Школи громадського здоров'я Єльського університету, опублікованого у вівторок, 3 грудня.

Ворог з лютого 2022 року передав у російські сімʼї щонайменше 314 дітей з України в межах політики примусового передання під опіку та на всиновлення, з них:

148 дітей потрапили в російські бази усиновлення,

42 вже передали під опіку чи для усиновлення,

67 надали російське громадянство.

Мова йде про дітей з Луганської та Донецької областей. При цьому у звіті зазначають, що російські бази даних приховують походження дітей, подаючи їх як уродженців Росії. Їх вивезли щонайменше до 21 регіону Росії.

У документі наголошують, що кількість дітей не остаточна, оскільки не було можливості повністю розглянути всі профілі дітей у базах для всиновлення та дослідити всі потенційні випадки.

На дослідження відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, звіт показує всьому світу, на що йде Росія, щоб стерти українську ідентичність.

«Україна постійно працює над тим, щоб наші діти повернулися додому, а всі винні в жахливому злочині викрадення були покарані. Це складний виклик, але ми робимо все необхідне, і ми вдячні всім, хто нам допомагає», – додав він.

Нагадаємо, 2 грудня до України з тимчасово окупованих росіянами територій вдалося повернути ще шістьох дітей.

8 жовтня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що до України вдалося повернути чотири родини із сімома дітьми з Херсонської, Запорізької та Луганської областей.