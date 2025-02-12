Після деокупації Херсонщини підозрюваний пішов служити в ЗСУ

Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в колабораціонізмі мешканцю Херсонщини, який працював на росіян в одній з окупованих виправних колоній. Про це в середу, 12 лютого, повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, під час тимчасової окупації частини Херсонщини, підозрюваний добровільно влаштувався на службу в «Дар’ївську виправну колонію №10». З червня 2022 року він обіймав посаду «молодшого інспектора відділу охорони» за що отримував зарплату у рублях.

«Після деокупації Херсонщини чоловік залишився на підконтрольній Україні території. Він приховував факт співробітництва з загарбниками та переїхав в інший регіон, де пішов служити в ЗСУ», – кажуть правоохоронці.

ДБР викрило та затримало зловмисника на Харківщині. Йому повідомлено про підозру в добровільному зайнятті посади в незаконному окупаційному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.