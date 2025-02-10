Навесні 2024 року російська спецслужба активувала його для здійснення підривної діяльності

Служба безпеки у понеділок, 10 лютого, повідомила про затримання у Харкові двох агентів ФСБ. Ними виявились місцевий лікар-психотерапевт та диякон Харківської єпархії УПЦ (МП).

Слідчі встановили, що затримані намагались виявити місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Також вони збирали персональні дані українських захисників та маршрути пересування в обласному центрі.



Щоб отримати розвіддані, лікар використовував своїх пацієнтів, у тому числі військових, які проходили психологічну реабілітацію після виконання бойових завдань. А диякон місцевого собору випитував потрібну інформацію у прихожан.



«Про отримані відомості він повідомляв лікарю, який узагальнював «звіт» і месенджером відправляв своєму російському куратору. Для комунікації з ФСБ агент використовував окремий телефон та сім-карту, яку ховав у поштовій скриньці в під’їзді свого будинку», – розповідають в СБУ.



Відомо, що психотерапевт певний час перебував у статусі «сплячого агента», а навесні 2024 року російська спецслужба дистанційно активувала його для здійснення підривної діяльності.



Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за державну зраду та виправдовування збройної агресії Росії. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція у четвер, 6 лютого, повідомили про затримання 38-річної російської агентки, яка встановила вибухівку біля оселі ветерана ЗСУ.