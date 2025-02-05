Агентам росіян загрожує до 12 років ув'язнення

СБУ спільно з Нацполіцією розшукала та затримала трьох російських агентів, які заклали та підірвали вибухівку біля будівлі Павлоградського районного ТЦК та СП на Дніпропетровщині. Правоохоронці розшукали зловмисників за добу, повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 5 лютого.

Учасників терористичної групи, які 2 лютого підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу РТЦК, затримали у Дніпрі та на території Одеської області. За даними правоохоронців, вибухом фігуранти хотіли дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в регіоні на замовлення росіян.

Правоохоронці затримали трьох чоловіків віком 21 та 22 років, яких російські спецслужби завербували у Telegram-каналах легких заробітків. Один із зловмисників, мешканець Павлограда – самостійно зробив вибуховий пристрій та помістив його у сховку біля власного дому.

«Встановлено, що вибухівка начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації. Ще двоє агентів – мешканці Одещини – приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Звідти вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі ТЦК», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Навпроти будівлі ТЦК чоловіки також встановили приховану відеокамеру, яка мала зафіксувати наслідки вибуху. Вибухівку фігуранти активували через виклик на мобільний телефон.

Внаслідок вибуху біля ТЦК отримав поранення 24-річний військовослужбовець. Самі терористи «залягли на дно» у своїх квартирах у Дніпрі та на Одещині та чекали на оплату від росіян.

Правоохоронці затримали чоловіків за місцем їхнього проживання та повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ (теракт). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці розв’язують питання щодо обрання їх запобіжного заходу.