Російська агентка вчинила теракт у Харкові наприкінці січня 2025 року

СБУ та Нацполіція у четвер, 6 лютого, повідомили про затримання 38-річної російської агентки, яка встановила вибухівку біля оселі ветерана ЗСУ.

Відомо, що затримана російська агентка вчинила теракт у Харкові наприкінці січня 2025 року. Тоді вона допомогла окупантам підірвати вибухівку біля приватного будинку ветерана ЗСУ. Для конспірації агентка носила перуки, а після вчинення злочину намагалася знищити весь одяг, в якому вона була під час підготовки вибуху. Проте контррозвідка СБУ затримала її по гарячих слідах.



Зловмисницею виявилась 38-річна місцева безробітна, яку російські спецслужби дистанційно завербували після її антиукраїнських коментарів у Telegram-каналах. Далі агентка отримала від свого російського куратора вказівку забрати зі схрону саморобний вибуховий пристрій та закласти його у закопаній автомобільній шині поблизу будинку військового. Також вона встановила напроти подвір’я замаскований мобільний телефон, за допомогою якого росіянин відслідковував пересування жертви та дистанційно активував вибухівку.



Слідчі Служби безпеки повідомили зрадниці про підозру за терористичний акт, що призвів до тяжких наслідків. Жінка перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 5 лютого стало відомо, що СБУ спільно з Нацполіцією розшукала та затримала трьох російських агентів, які заклали та підірвали вибухівку біля будівлі Павлоградського районного ТЦК та СП на Дніпропетровщині.