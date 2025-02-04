Чоловік разом зі співмешканкою під виглядом зооволонтера шпигував за Силами оборони

На Харківщині співробітники Служби безпеки України затримали пару співмешканців, які працювали на воєнну розвідку Росії. Затримані для конспірації видавали себе за зооволонтерів. Про це у вівторок, 4 лютого, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, затриманий безробітний чоловік та його співмешканка разом працювали на російську розвідку. До співпраці їх завербував односелець, який з 2014 року воює на боці Росії. За даними Офісу генпрокурора, наразі він перебуває на тимчасово окупованому Сході України.

За завданням російського куратора фігуранти вистежували місця розташування Сил оборони, медичні заклади, де їх лікують та блокпости. Щоб не викликати підозри, вони видавали себе за зооволонтерів, які нібито опікуються безпритульними тваринами. Для цього зрадники навіть облаштували на своєму подвір’ї «притулок».

Щоб зібрати інформацію для окупантів, вони об’їжджали місцевість та фіксували геолокації для вогневого ураження. Під час збору розвідданих російські агенти вдавали, що здійснюють поїздки для пошуку покинутих тварин. Крім того, затримані під виглядом звичайних бесід випитували інформацію у місцевих жителів.

«Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентурну пару, задокументувала її злочини й затримала за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на прифронтових територіях регіону», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у затриманих вилучили телефон із доказами їхньої роботи на російську розвідку. Співмешканцям оголосили підозри у державній зраді, що вчинена за попередньою змовою в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна. Наразі вони перебувають під вартою.