Серед фігурантів - жінка, яка залучила до підпалів свого неповнолітнього сина та його однокласника

СБУ спільно з Нацполіцією затримали п’ятьох російських агентів, які займалися підпалами критичних та військових об’єктів у західній та східній частинах України. Троє із затриманих виявилися неповнолітніми хлопцями, повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 4 лютого.

За даними правоохоронців, російські пособники розшукували та підпалювали адміністративні будівлі, релейні шафи «Укрзалізниці» та військові автомобілі. Зловмисників затримали на території Хмельницької, Рівненської та Дніпропетровської областей. Зазначається, що всіх агентів росіяни завербували через Telegram-канали з легкого заробітку.

На Хмельниччині правоохоронці затримали мешканку Шепетівки, яка здійснила підпал міської ради. За даними слідства, 34-річка жінка розбила вікно на першому поверсі міськради, а потім кинула у приміщення пляшку із запальною сумішшю, через що там пошкоджене підвіконня та підлога.

У Рівному СБУ та Нацполіція затримали 17-річного студента місцевого коледжу, який на замовлення росіян спалив службовий автомобіль Збройних Сил України. Зазначається, що авто пригнали до Рівного для технічного обслуговування після бойових завдань на лінії фронту. У пресслужбі СБУ додали, що хлопець власноруч зробив запалювальну суміш у своїй кімнаті в гуртожитку, а потім підпалив нею авто.

«За це юнаку “обіцяли” 2 тис. доларів США, однак грошей він так і не отримав. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника “по гарячих слідах»”під час спроби виїхати за межі Рівного», – повідомили у пресслужбі Рівненської ОВА.

Крім того, у Дніпропетровській області правоохоронці затримали 40-річну жінку, яка займалася підпалами релейних шаф «Укрзалізниці» та військових авто. Так, отримуючи завдання з Росії, жінка залучила до підпалів свого 17-річного сина та його однокласника – за допомогою легкозаймистої суміші вони підпалили пікап ЗСУ та три релейні шафи залізниці.

У пресслужбі СБУ повідомили, що всі затримані фігуранти отримали підозри за:

ч. 2 ст. 28 ККУ, ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Російським пособникам загрожують різні терміни ув’язнення. максимальна міра покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.