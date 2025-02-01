22-річній львів'янці загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України затримала російську агентку зі Львова, яка готувала теракт поблизу будівлі Служби безпеки України у центрі Києва. 22-річна дівчина несла в сумці вибуховий пристрій з потужністю 7 кг тротилового еквівалента, повідомили у пресслужбі СБУ у суботу, 1 лютого.

За даними правоохоронців, 22-річну наркозалежну львів’янку росіяни завербували через Telegram-канали для швидкого заробітку. Окупанти доручили їй приїхати до Києва в заздалегідь орендоване житло та скоїти теракт у центрі міста – агентка мала підірвати вибухівку поблизу будівлі одного зі структурних підрозділів СБУ.

«Ця локація наразі не використовується співробітниками спецслужби, котрі на період повномасштабного вторгнення передислоковані на запасні пункти роботи. Втім, потенційний теракт міг призвести до великих жертв серед цивільних перехожих у центральній частині міста», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Російська агентка придбала та встановила мінікамеру спостереження та встановила її на балконі орендованої квартири, щоб слідкувати за будівлею СБУ. За допомогою камери окупанти також хотіли зафіксувати наслідки теракту.

Правоохоронці затримали львів’янку, коли та забрала зі сховку сумку з вибуховим пристроєм потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті. На сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ йдеться, що вибухівка такої потужності могла б уразити радіус до 25 м – СБУ підтвердило, що пристрій міг серйозно пошкодити будівлю та вбити людей поблизу епіцентру вибуху.

Під час обшуку у 22-річної агентки виявили мобільний телефон, за допомогою якого вона спілкувалася з російським куратором. Їй повідомили про підозри за чотирма статтями:

ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14 ККУ, ч. 2 ст. 258 ККУ (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Російській пособниці загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна. Наразі вона перебуває під вартою, правоохоронці проводять заходи з притягнення до відповідальності всіх причетних до підготовки теракту людей.