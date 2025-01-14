Жінці загрожує 12 років позбавлення волі

Правоохоронці затримали на Одещині російську агентку, яка готувала подвійний теракт у місті Білгород-Дністровський. Жінка підірвала вибухівку біля будівлі військової служби правопорядку ЗСУ, повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу Генпрокурора у вівторок, 14 січня.

За даними слідства, 9 січня 21-річна жінка приблизно о 13:45 підірвала закладену біля будівлі військової служби правопорядку ЗСУ в Білгород-Дністровському. Ще один вибуховий пристрій вона заклала поруч з автомобілем, який припаркували поруч із будівлею ЗСУ. Втім, друга вибухівка не здетонувала – її знешкодили правоохоронці.

«Основою для вибухового пристрою був пластид, який вона забрала із заздалегідь підготовленої схованки. При цьому для здійснення максимального ураження агентка начинила його гайками, а для дистанційної детонації – спорядила мобільний телефон», – повідомили у пресслужбі СБУ.

У пресслужбі Офісу Генпрокурора повідомили, що внаслідок вибуху пошкоджені вікна у житлових та адміністративних будівлях, розташований поблизу місця вибуху. Внаслідок теракту ніхто не постраждав.

21-річну жінку затримали на місці події. Правоохоронці з’ясували, що вона прибула до Білгород-Дністровського за дорученням окупантів та проводила розвідку щодо військових об’єктів у місті. Після затвердження цілі жінка принесла до будівлі підготовану вибухівку та підірвала її. Зазначається, що теракти зловмисниця скоювала за обіцянку грошової винагороди.

Жінці оголосили про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ (теракт, вчинений за змовою). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрювана перебуває під вартою.