Вибухівку для теракту створив 33-річний дезертир та його 25-річна дружина

Правоохоронці затримали подружжя російських агентів, причетне до теракту у Дніпрі 14 грудня 2024 року. Чоловік із дружиною виготовили вибухівку, яку підірвали біля будівлі місцевого ТЦК, повідомили у пресслужбах Офісу Генпрокурора та СБУ в четвер, 9 січня.

За даними слідства, вибуховий пристрій створили 33-річний чоловік, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Дніпрі, а також його 25-річна дружина. У поле зору російських спецслужб вони потрапили під час пошуку швидкого заробітку у Telegram-каналах. Згодом подружжя завербували, обіцяючи гроші.

«За інструкцією окупантів вони виготовили вибухівку, а потім заховали її в пакет і заклали у заздалегідь визначений тайник. Після цього зрадники віддалено стежили за тим як “виконавець” забрав із схованки СВП, про що месенджером доповіли своєму російському куратору. Щоб їхні вилазки не викликали підозр, фігуранти брали із собою свою 3-річну дитину», – повідомили у пресслужбі СБУ.

14 грудня 2024 року ще один завербований росіянами чоловік забрав вибухівку зі схрону та підірвав її біля адміністративної будівлі ТЦК у Дніпрі. Внаслідок теракту загинула одна людина, двоє поліцейських отримали важкі поранення.

Виконавця теракту затримали того ж дня, а подружжя злочинців затримали вже в січні, коли вони переїхали до іншої квартири та намагалися «залягти на дно» й продовжити працювати на Росію.

Чоловіка та дружину затримали та виявили в них мобільні телефони із доказами підготовки теракту. Крім того, правоохоронці вилучили одяг, в якому зрадники створювали вибухівку, та російські інструкції для її створення.

Їм повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 258 ККУ (скоєння теракту за змовою, що призвело до смерті людини). ч. 1 ст. 14 ККУ (підготовка до злочину). Наразі подружжя та виконавець теракту перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.