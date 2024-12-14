Внаслідок вибуху травмувались двоє поліцейських

У суботу, 14 грудня, в одному з центральних районів Дніпра здетонувала вибухівка. Внаслідок вибуху одна людина загинула, також є травмовані. Про це повідомили у Нацполіції Дніпропетровської області.

Вибух у Дніпрі пролунав близько 14:45. За даними «Суспільного», подія трапилась на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки.

«Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них – двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

На місці події зараз працює слідчо-оперативна група, а також вибухотехніки, криміналістична лабораторія, профільні служби та екстрені служби. Поліцейські встановлюють обставини вибуху, після чого нададуть правову кваліфікацію події.

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