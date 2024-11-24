Правоохоронці повідомили про хвилю диверсій проти силовиків

Національна поліція України розповіла про хвилю диверсій у Києві, які спрямовані на правоохоронців та військових. Злочинці застосовують гранати та інші вибухові пристрої. Про це у неділю, 24 листопада, повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела у Нацполіції.

Один із випадків стався у Дніпровському районі столиці. Як розповіло джерело «Української правди», на вулиці біля машини лежав пакет, а на дереві була прикріплена камера, яка здійснювала трансляцію. Пакунок помітив караульний, який обходив територію, коли він нахилився до нього – здетонував вибуховий пристрій. Правоохоронці зазначили, що подія стосувалась підриву військовослужбовця.

Ще один випадок стався в середині листопада у Печерському районі Києва. До правоохоронців зателефонувала жінка, яка повідомила, що її чоловік нібито вчиняє проти неї насильство і вона, щоб врятуватися, зачинилася у ванній. На місце події прибув екіпаж поліції, «жертва» домашнього насильства сказала, що двері не зачинені і запросила правоохоронців. Коли поліцейські відчинили двері, у коридорі здетонувала граната Ф-1. Внаслідок вибуху правоохоронці не постраждали. З’ясувалось, що квартиру здавати в оренду подобово.

Крім того, як розповів співрозмовник «Української правди», нещодавно правоохоронці затримали 17-річного хлопця, який підірвав саморобний пристрій у Дарницькому районі Києва. За даними слідчих, його завербувала російська спецслужба для здійснення подібних терактів.

Поліцейські зазначили, що ці заздалегідь сплановані злочини покликані залякати суспільство та порушити нормальну роботу правоохоронних органів.

Правоохоронці закликали військових та цивільних українців не чіпати невідомі предмети та викликати саперів за номером 102.