Їхню діяльність координував бойовик «спецназу ДНР»

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові учасників агентурно-бойової групи російської воєнної розвідки. Про це СБУ повідомила 18 листопада.

До складу бойової групи входило четверо місцевих жителів:

харківський інженер-програміст,

колишній військовий,

двоє безробітних.

Їхню діяльність координував бойовик «спецназу ДНР», який воює проти України на східному фронті.

У червні цього року зловмисники підірвали авто військовослужбовця ЗСУ, внаслідок чого захисник отримав важкі поранення. Після підриву, російські агенти готували наступний теракт проти Сил оборони. Зокрема, вони намагалися пошкодити залізничний потяг, який перевозив військову техніку ЗСУ на передову.

Контррозвідка СБУ затримала одного із фігурантів у лісосмузі, де він намагався заховати коробку з вибухівкою. Інших агентів затримали за адресами їхнього проживання.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за державну зраду та незаконне поводження з вибуховими речовинами. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 11 листопада Служба безпеки та Національна поліція затримали 5 чоловіків у Кіровоградській області, які на замовлення російських спецслужб намагалися знищити авіатехніку ЗСУ та підпалювали об’єкти Укрзалізниці.

15 листопада СБУ також повідомила про затримання командувача одного з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, який працював на воєнну розвідку Росії.