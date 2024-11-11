Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки та Національна поліція затримали 5 чоловіків, які на замовлення російських спецслужб намагалися знищити авіатехніку ЗСУ та підпалювали об’єкти Укрзалізниці. Про це СБУ повідомила 11 листопада.

За даними правоохоронців, зрадників росіянам вдалося завербувати у Telegram-каналах, де ті шукали легких заробітків.

Трьох російських агентів, віком 17 та 18 років, СБУ затримала у Кіровоградській області. Вони проникли на військовий аеродром, де намагалися спалити гелікоптер ЗСУ. Також зловмисники планували знищити одну з ключових електропідстанцій регіону, й таким чином залишити без світла десятки тисяч мешканців.



Тим часом на Полтавщині затримали рецидивіста, який спалив військовий джип, що був задіяний на східному фронті. А у Черкаській області затримали 34-річного мешканця, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

«Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна», – додають в СБУ.

Нагадаємо, наприкінці жовтня співробітники Служби безпеки України та кіберполіції затримали харків’янина, який працював на військово-космічні сили Росії.

Також Служба безпеки України затримала 72-річного вченого-механіка, який розробляв креслення покращень для ударних дронів типу Shahed на замовлення росіян.