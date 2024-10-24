Військовослужбовиця приховано фіксувала локації Сил оборони у Харкові та на прилеглих територіях

Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які корегували ворожі удари в Харківській області. Зловмисники збирали координати пунктів управління, укріпрайонів та вогневих позицій українських воїнів, повідомили в пресцентрі СБУ в четвер, 24 жовтня.

Як з’ясували правоохоронці, однією з інформаторок виявилась 35-річна радіотелеграфістка Національної гвардії України. У липні військовослужбовиця через Telegram-канал познайомилась з представником російської ФСБ, який видавав себе за пересічного громадянина і запропонував співрозмовниці близькі стосунки.

«Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки, вона використовувала своє службове становище, щоб збирати локації Сил оборони у Харкові та на прилеглих територіях. Також вона самостійно обходила місто, де приховано фіксувала розташування українських захисників», – ідеться в повідомленні.

Ще одним ворожим агентом виявився безробітний мешканець села Ківшарівка Купʼянського району, який адміністрував Telegram-канал ФСБ. На ньому адміністратор систематично викладав геолокації українських військових та техніки поблизу прифронтового райцентру.

«Блогер закликав читачів каналу долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп’янському напрямку. Фактично ця інформація була необхідна ворогу для здійснення прориву та окупації населених пунктів Купʼянського району», – додали в СБУ.

Затриманий адміністратор Telegram-каналу ФСБ (Фото СБУ)

Під час обшуків в обох затриманих вилучили мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь ворога. Військовій та блогеру повідомили їм про підозру за ч. 2, 3 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.