Підозрювану жительку Донеччини затримали у неї вдома

Служба безпеки затримала двох поплічників російської ФСБ, які корегували повітряні удари окупантів по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях. Зрадниками виявилися 27-річний рецидивіст, колишній наркоторгівець з Краматорська і його 34-річна співмешканка. Про це повідомляють у пресцентрі СБУ у вівторок, 22 жовтня.

Як встановило слідство, пара шукала швидкого заробітку в Telegram-каналах. Згодом з ними сконтактував представник ФСБ і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

«За його вказівкою агенти їздили по регіонах як сімейна пара, збираючи координати для ракетно-бомбових та дронових атак РФ. Окрім того, під час повітряних ударів агресора зловмисники мали відстежувати геолокації ППО, а у разі прильотів – уточнювати їхні наслідки», – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці розповідають, що зрадники переїжджали з одного міста в інше, де орендували квартири з видом на потенційні цілі. Після заселення вони встановлювали у вікнах телефони з додатковими засобами живлення, які в онлайн-режимі транслювали зображення для ворога.

Затриманим загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна (Фото СБУ)

Служба безпеки затримала пару вдома у Краматорську, куди вони повернулися, щоб продовжити роботу на російську спецслужбу. Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Пара перебуває під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.