Нелегальних торговців можуть засудити до семи років позбавлення волі

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали сімох чоловіків, які намагалися нелегально торгувати російською трофейною зброєю. Правоохоронці затримали зловмисників у чотирьох регіонах України, повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 21 жовтня.

За даними правоохоронців, підпільних торговців зброєю затримали на території Закарпатської, Тернопільської, Житомирської областей, а також у Дніпрі. Чоловіки намагалися продати:

російські гранатомети «Шмєль» та гранати,

автомати Калашнікова,

більш ніж 3 кг тротилу.

На Тернопільщині двоє чоловіків пропонували трофейне озброєння користувачам спеціалізованих інтернет-форумів. Замовлену в них зброю ділки надсилали поштою під виглядом автозапчастин.

На Закарпатті 50-річний мешканець міста Берегове намагався продати автомати, бойові гранати, а також велику партію вибухівки. За даними пресслужбі СБУ, чоловік ховав російську зброю у підземному сховку в лісі біля його приватного будинку.

У Коростені на Житомирщині правоохоронці викрили трьох чоловіків, раніше засуджених за кримінальну відповідальність. Вони під виглядом волонтерів вивозили трофейне озброєння росіян з місць колишніх боїв на сході України. Згодом вони продавали зброю через власні кримінальні зв’язки.

Крім того, СБУ та поліція затримали дніпровського підприємця, який вивозив трофейну зброю з районів боїв на східному напрямку фронту. Продавати зброю чоловік хотів місцевому криміналітету. Правоохоронці виявили у підприємця схрон зброї на території його СТО.

«За матеріалами СБУ затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років. Наразі нелегальні торговці зброєю перебуваються під вартою.