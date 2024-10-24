Затриманому загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали жителя Мирнограда Донецької області. За даними слідчих, він допомагав окупантам наступати на Покровському напрямку. Про це у четвер, 24 жовтня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманий – 25-річний безробітний житель Мирнограда, якого росіяни завербували до співпраці. Він потрапив у поле зору російської спецслужби через проросійські коментарі у Telegram-каналах.

За завданням окупантів, він приховано фотографував локації укріпрайонів та позицій українських військ. А також вистежував місця розташування енергооб’єктів, які живлять Покровський район. Отриману інформацію російський шпигун надсилав зв’язковому – ще одному зраднику, який воює проти України у складі Росгвардії.

«Співробітники СБУ встановили місцеперебування коригувальника і затримали його під час контрдиверсійних заходів. У нього вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії», – йдеться у повідомленні СБУ.

Затриманому оголосили про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – довічне ув’язнення. Наразі суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання без права внесення застави.