38-річна мешканка Селидового здавала росіянам локації українських військ

Служба безпеки України завадила зрадниці, яка допомагала росіянам наступати на Покровськ Донецької області, втекти до Росії. Про це СБУ повідомила 16 жовтня.

Як з’ясували спецпризначенці, 38-річна мешканка Селидового здавала росіянам локації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському. Зрадниця входила до агентурної мережі ФСБ, яку нейтралізували у жовтні 2023 року. Тоді контррозвідка затримала двох коригувальників, що відслідковували маршрути руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки. Агенти, у цілях конспірації, діяли окремо, але мали спільного куратора з Росії.

Затримана донеччанка приїхала на Кіровоградщину, звідки планувала виїхати як нібито переселенка до Євросоюзу, а потім – до Росії. Затримати її вдалося на орендованій квартирі.



«При обшуку у затриманої вилучено російський паспорт та мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з куратором», – йдеться у повідомленні.

Фото Служби безпеки України

Слідчі повідомили їй про підозру за державну зраду. Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Державні зрадники, яких нещодавно вдалося затримати СБУ

Співробітники Служби безпеки України 15 жовтня затримали на Донеччині 22-річного військового ЗСУ, який проходив службу за контрактом. За даними слідчих, він співпрацював з ФСБ та намагався скоригувати російські удари по своєму підрозділу.

11 жовтня у Сумах викрили 22-річного російського шпигуна. Чоловік намагався скоригувати удари росіян по Силах оборони біля Курської області.