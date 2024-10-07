56-річному чоловіку та 48-річні жінці загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які коригували ворожі удари по військових та цивільних об’єктах Дніпропетровщини. Ними виявилися 56-річний керівник охорони місцевого підприємства та 48-річна жінка, повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 7 жовтня.

Зловмисники входили до ворожої групи на Дніпропетровщині, яку правоохоронці викрили ще у серпні 2024 року. Серед основних цілей коригувальників – об’єкти військової та критичної інфраструктури.

«Наразі встановлено місцезнаходження і затримано ще двох агентів цієї групи. Ними виявилися 56-річний керівник охорони одного з місцевих підприємств та 48-річна безробітна, яка проживала у передмісті Дніпра. Агенти діяли окремо один від одного, але “замикалися” на спільного російського куратора, що координував підривну діяльність усієї мережі», – повідомили у пресслужбі СБУ.

За вказівкою російського куратора агенти дізнавалися координати для повітряних ударів ворога по місцях дислокації Сил оборони та об’єктів регіональної «Укрзалізниці», які використовують для переправлення бойової техніки на фронт. Зловмисники відслідковували військові колони, фіксували потрібні окупантам об’єкти інфраструктури та надсилали інформацію у вигляді геолокацій з описом.

Обидвох фігурантів затримали за місцем проживання. Під час обшуків правоохоронці виявили у зрадників мобільні телефони з доказами шпигування для Росії. Чоловіку та жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада). Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.