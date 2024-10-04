Жителя Краматорська вирішили завербувати через його прокремлівську активність у забороненій соцмережі

У Донецькій області затримали російського агента, який розвідував бойові позиції Сил оборони на Покровському напрямку. Про це 4 жовтня повідомила Служба безпеки України.

За словами спецпризначенців, зрадник розвідував позиції українських військ, які тримають оборону на Покровському напрямку. Зокрема, росіян цікавили укріпрайони та вогневі позиції сухопутних підрозділів. Крім цього, ворог намагався дізнатися розташування логістичних центрів з ремонту військової техніки та складів з боєприпасами



«У разі отримання розвідданих окупанти планували використати їх для підготовки бойових операцій», – наголошують в СБУ.

Безробітного 49-річного жителя Краматорська вирішили завербувати через його прокремлівську активність у забороненій соцмережі «Однокласники». На замовлення росіян він об’їжджав або пішки обходив місцевість поблизу лінії фронту, де приховано фіксував позиції українських військ. Та викрити його вдалося ще на початковому етапі діяльності.



Слідчі Служби безпеки вже повідомили затриманому підозру за державну зраду. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Російські агенти в Україні

27 вересня СБУ викрила на Вінниччині російського інформатора, який шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у центральних регіонах України.

3 жовтня стало відомо, що спецпризначенці затримали контрактника однієї з військових частин України, який коригував удари по Вінницькій та Сумській областях.