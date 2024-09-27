Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Служби безпеки викрила на Вінниччині російського інформатора, який шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у центральних регіонах України. Про це СБУ повідомила в п’ятницю, 27 вересня.

Як встановили правоохоронці, ворога цікавили підрозділи ЗСУ, що рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей у напрямку передової. Російська спецслужба сподівалася у режимі реального часу простежити маршрути руху колон українських військ, щоб скоригувати по них повітряний удар.

За даними слідства, російська ФСБ дистанційно завербувала 51-річного фельдшера з Вінниччини, який неодноразово поширював прокремлівські наративи у Telegram-каналах. Підозрюваний на авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони.

«Задокументовано епізод, коли, виявивши військову колону, фігурант “сів їй на хвіст” і їхав за нею майже 100 км. Таким чином він намагався встановити маршрут, а також кількість і види техніки у колоні», – ідеться в повідомленні.

Контррозвідники СБУ затримали зрадника поблизу його дому. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі зв’язковим ФСБ – Сергієм Лебедєвим (більш відомий як блогер «Лохматий») з Донецька.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.