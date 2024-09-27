На Вінниччині 51-річний фельдшер шпигував за переміщенням військової техніки
Одного разу підозрюваний проїхав майже 100 км, аби простежити маршрут колони Сил оборони
Служби безпеки викрила на Вінниччині російського інформатора, який шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у центральних регіонах України. Про це СБУ повідомила в п’ятницю, 27 вересня.
Як встановили правоохоронці, ворога цікавили підрозділи ЗСУ, що рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей у напрямку передової. Російська спецслужба сподівалася у режимі реального часу простежити маршрути руху колон українських військ, щоб скоригувати по них повітряний удар.
За даними слідства, російська ФСБ дистанційно завербувала 51-річного фельдшера з Вінниччини, який неодноразово поширював прокремлівські наративи у Telegram-каналах. Підозрюваний на авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони.
«Задокументовано епізод, коли, виявивши військову колону, фігурант “сів їй на хвіст” і їхав за нею майже 100 км. Таким чином він намагався встановити маршрут, а також кількість і види техніки у колоні», – ідеться в повідомленні.
Контррозвідники СБУ затримали зрадника поблизу його дому. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі зв’язковим ФСБ – Сергієм Лебедєвим (більш відомий як блогер «Лохматий») з Донецька.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.