СБУ та БЕБ затримали 12 тіньових брокерів

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили тіньову мережу онлайн-сервісів, які працювали через підсанкційну в Україні російську електронну систему миттєвих інтернет-розрахунків Webmoney. Про це у середу, 25 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, брокери незаконно обмінювали електронні гроші через російську платіжну систему Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку. З кожної опекрації вони отримували частину доходу. Загалом через нелегальні обмінники провели десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. За даними слідчих, частина платежів призначалася для фінансування російської агентури в Україні.

Правоохоронці викрили та затримали 12 брокерів у десяти областях України. Слідчі провели обшуки у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютери, мобільні телефони та банківські картки із доказами фінансових махінацій.

Наразі всім затриманим оголосили про підозри у незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками та електронними грошима (ч. 1 ст. 200 Кримінального Кодексу України). Також правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманим ще одніє підозри – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом ( ст. 209 Кримінального кодексу України).

Зазначимо, що російську платіжну систему Webmoney внесли до санкційного списку у 2018 році. Це означає, що користуватися нею в Україні заборонено.