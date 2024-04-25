Губернатор Кемеровської області Росії Сергій Цивільов каже, що мешканці регіону переказали на потреби ЗСУ мільйони рублів

Губернатор Кемеровської області Росії Сєргей Цивільов заявив, що мешканці регіону з початку року переказали на потреби Збройних сил України мільйони рублів. Термінове відеозвернення із закликом припинити транзакції він опублікував у своєму Telegram.

Як йдеться у зверненні, жителі області нібито стали жертвами «атаки українських спецслужб», унаслідок чого перерахували гроші на потреби української армії.

Цивільов розповів, що з початку 2024 року «шахраї» нібито змусили переказати на рахунки, з яких оплачують дрони та озброєння для ЗСУ, «мільйони рублів».

Він заявив, що «ці перекази фінансують ворога», тож їх нібито треба зупинити. Губернатор також закликав поширити цю інформацію на підприємствах та розповісти «вразливим» людям, зокрема пенсіонерам.

Зазначимо, що губернатор не уточнив, про які саме форми шахрайства йдеться.