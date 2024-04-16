Журналісти ідентифікували понад 50 тис. російських військовослужбовців, які загинули від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це 16 квітня повідомляє ВВС.

Підрахунок проводився російською службою BBC, виданням «Медіазона» та командою волонтерів, які спирались на інформацію з офіційних звітів, газет і соцмереж.

Журналісти виявили, що у другий рік війни, впродовж якого РФ просувала свою стратегію «м’ясорубки», кількість загиблих російських військових була майже на 25% вищою, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення. За даними ВВС, понад 27 300 російських солдатів загинули протягом другого року повномасштабної війни.

«Загальна кількість загиблих – понад 50 тис. – у вісім разів перевищує єдине офіційне публічне визнання Москвою кількості загиблих у вересні 2022 року. Реальна кількість загиблих, імовірно, набагато вища», – вважають журналісти.

Зазначається, що аналіз не включає загиблих бойовиків на території окупованих Росією Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 16 квітня, Росія втратила в Україні загиблими та пораненими 455 340 військових. Володимир Зеленський у лютому зазначав, що у російсько-українській війні загинуло близько 180 тис. військових ЗС Росії.