Чоловік передавав відомості про ЗСУ на Сумщині цивільним

СБУ спільно з ДБР викрили у Сумській області військовослужбовця, який здійснював несанкціоноване поширення інформацію про місця розташування та рух підрозділів Сил оборони в регіоні. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру, повідомили у пресслужбі Оперативного командування «Північ» із посиланням на 8 управління контррозвідки СБУ у суботу, 12 жовтня.

Контррозвідники отримали інформацію, що один із військовослужбовців на Сумщині міг здійснити витік даних про військові частини та підрозділи в області. В результаті розслідування правоохоронці викрили бійця частини Національної гвардії України у Сумській області.

«Він, використовуючи службове становище та діючи з прямим умислом, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань на території Сумщини та руху повітряних суден ЗСУ», – повідомили у пресслужбі ОК «Північ».

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про розміщення та переміщення ЗСУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, 11 жовтня СБУ затримала 22-річного херсонця, який шпигував за Силами оборони на Сумщині на замовлення росіян. Чоловік намагався скоригувати удари росіян по ЗСУ біля Курської області – йому загрожує довічне ув’язнення.