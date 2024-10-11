Затриманому загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України затримала у Сумах 22-річного російського шпигуна. Чоловік намагався скоригувати удари росіян по Силах оборони біля Курської області. Про це у п’ятницю, 11 жовтня, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісі генпрокурора.

Затриманий – житель Херсонщини. Російська спецслужба завербувала чоловіка у серпні цього року через соцмережі, коли він шукав можливість швидко заробити грошей. За завданням окупантів, чоловік приїхав до Сум, щоб збирати інформацію про українських військових, які перебувають біля району проведення Курської операції, та допомагати окупантам готувати ракетні удари. Також затриманий стежив за сумськими правоохоронцями та військовою технікою.

«Для виконання ворожого завдання фігурант обходив місцевість, де за допомогою мобільного телефону приховано знімав локації військових об’єктів», – йдеться у повідомленні СБУ.

Зняті відео шпигун надсилав своєму куратору із відмітками в Google Maps. Втім, чоловіка затримала СБУ під час проведення безпекових заходів у Сумах. Також українська спецслужба вжила заходів для убезпечення Сил оборони.

Затриманому оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне ув’язнення. Суд вже обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.