Військового ЗСУ підозрюють у державній зраді

Співробітники Служби безпеки України затримали на Донеччині 22-річного військового ЗСУ, який проходив службу за контрактом. За даними слідчих, він співпрацював з ФСБ та намагався скоригувати російські удари по своєму підрозділу. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомили у пресслужбі ЗСУ.

Слідчі встановили, російська спецслужба завербувала українського військового у 2023 році. Він потрапив у поле зору окупантів через свої проросійські коментарі у Telegram-каналах.

За даними СБУ, затриманий військовий передавав російській спецслужбі інформацію про місце розташування свого підрозділу безпілотних систем, який коригував вогонь по окупантах під час боїв за Часів Яр. Також завербований українець намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру.

«Російські загарбники планували використати цю інформацію для ударів по позиціях українських операторів БпЛА, які заважали прориву окупантів до міста», – йдеться у повідомленні СБУ.

Втім, контррозвідники Служби безпеки викрили чоловіка та завадили росіянам завдати ударів по позиціях українських військових. Під час обшуків у затриманого вилучили мобільні телефони із доказами співпраці з окупантами.

Листування затриманого українського військового з окупантами

Затриманому оголосили про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Крім того, СБУ вже встановила ім’я кадрового співробітника ФСБ, який схилив українського військового до співпраці, – Сороколєтов Дмітрій Павловіч.

Нагадаємо, 10 жовтня у СБУ повідомили, що за підозрою у державній зраді затримали в Одесі 30-річного курсанта навчального батальйону. За даними слідчих, він коригував російські удари по українській армії.