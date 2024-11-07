Денису Кульшу оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни

Російському генералу Денису Кульшу, який наказав атакувати ракетою Х-35 по музею Сковороди на Харківщині, заочно повідомили про підозру. Про це 7 листопада повідомила Служба безпеки України.

Служба безпеки та Офіс генерального прокурора зібрали докази причетності командира авіаційної дивізії військово-повітряних сил Росії Дениса Кульша у нападі 6 травня 2022 року на музей Григорія Сковороди у Харківській області. Для обстрілу російські війська підняли у повітря винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу протикорабельну ракету Х-35. Тоді важкі поранення отримав охоронець музею, а сама будівля була фактично зруйнована.



«Кульш та його підлеглі продовжують вчиняти воєнні злочини в Україні і регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру Харківщини. Через російські обстріли є численні жертви та поранені мешканці регіону, серед яких і неповнолітні діти», – розповіли в СБУ.



Кульшу оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни. У липні 2024 року підозру також оголосили його підлеглому – російському полковнику Івану Панченку, який безпосередньо командував ракетним ударом по музею Сковороди.

«Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати воєнних злочинців», – додають у дописі.

Відзначимо, що у серпні 2024 року команда Національного літературно-меморіального комплексу ім. Григорія Сковороди запустила проєкт, завдяки якому можна відвідати музей онлайн. Сайт охоплює низку ініціатив задля переосмислення та створення сучасної ідентичності музею Сковороди, який зруйнувала російська ракета.

Зруйнований музей Сковороди на Харківщині

Підозри російським злочинцям

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