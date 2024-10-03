Підприємство Захарова виготовило майже 5 тис. БПЛА

Служба безпеки заочно повідомила про підозру Олександру Захарову, він є головним конструктором дронів ZALA та Ланцет. Про це спецслужба повідомила у четвер, 3 жовтня.

Захаров є власником та головним конструктором російської компанії ZALA Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для росіян. Це підприємство базується в Іжевську і є одним з найбільших виробників бойових дронів для армії Росії. Зокрема, вони виробляють дрони типу «Ланцет», а також новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20. В СБУ зазначають, що за їхніми даними, з початку повномасштабної війни підприємство виготовило майже 5 тис. БПЛА.



Відзначимо, що Ланцети ворог використовує для прямих атак по українській бронетехніці, тоді як ZALA шукають цілі для ударів.

«Таким чином, ці безпілотники стали невіддільною частиною російського вторгнення в Україну», – додають у дописі.

Слідчі повідомили Захарову про підозру за пособництво у веденні агресивної війни. Наразі тривають заходи для притягнення його до відповідальності, адже він знаходиться на території Росії.

Також повідомляли, що 27 вересня голові Центрального банку Росії Ельвірі Набіулліній оголосили про нову підозру у сприянні фінансування війни проти України та організації діяльності російських банків на окупованих територіях.