Набіулліна переналаштувала пріоритети монетарної політики й спрямувала їх на підтримку військово-промислового комплексу Росії

Голові Центрального банку Росії Ельвірі Набіулліній оголосили про нову підозру у сприянні фінансування війни проти України та організації діяльності російських банків на окупованих територіях. Про це повідомили на сайті Генпрокуратури 27 вересня.

Офіс Генпрокурора повідомив про підозри голові Центрального банку Росії за фактами:

пособництва у зміні меж території та державного кордону України,

пособництва у веденні агресивної війни.

Служба безпеки України зазначає, що за матеріалами справи та висновками незалежних досліджень, Набіулліна була завчасно поінформована про плани російського президента Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну і приймала рішення Центробанку, які забезпечили військову агресію.

Як Набіулліна сприяла війні

Набіулліна в лютому 2014 року сприяла розробці нормативно-правових актів, які регулювали перехід фінансової системи Криму під управління Росії, організовуючи на півострові роботу банківських відділень. Після широкомасштабного вторгнення вона впроваджувала обіг рубля на окупованих територіях України, зокрема, Харківської і Херсонської областей.

Крім того, Набіулліна переналаштувала пріоритети монетарної політики й спрямувала їх на підтримку військово-промислового комплексу Росії. Використовуючи ресурси банку, вона допомагає росіянам обходити санкції, сприяє мобілізації та створює умови для купівлі зброї в Ірані.

В СБУ наголошують, що кошти, які перебувають на рахунках російського Центробанку, відкритих в іноземних юрисдикціях, фактично є одним із інструментів ведення війни. Йдеться про майже 300 млрд доларів, які наразі заблоковані.

«На підставі доказової бази, зібраної СБУ та ОГП, ця сума у перспективі може підлягати конфіскації, як кошти юридичної особи, до якої будуть застосовані заходи кримінально-правового характеру, як це передбачено законодавством», – зазначають у дописі.

Нагадаємо, у січні 2023 року Служба безпеки України вже повідомляла про підозру Набіулліній за впровадження рублів на тимчасово окупованих територіях України. Тоді відзначали, що вирішують питання щодо оголошення її у міжнародний розшук. Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше також повідомляли, що російському генералу Кобилашу повідомили про підозру за обстріл «Охматдиту». Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на його арешт за обстріли енергетичної інфраструктури України.