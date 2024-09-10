Російський генерал наказав підпорядкованим йому підрозділам здійснити удар по приміщенню дитячої лікарні у Києві

Прокурори спільно зі Службою безпеки України встановили одного з причетних до організації та удару по дитячій лікарні «Охматдит». Про це повідомив Офіс генпрокурора та СБУ у вівторок, 10 вересня.

До атаки на лікарню причетний генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який на той час обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил Росії, а після удару, був підвищений та призначений командувачем військово-повітряних сил РФ.

Під час розслідування встановили, що за наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 9:15 бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС випустив ракети Х-101 по дитячій лікарні у Києві. Атаку здійснила 22-га гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія дальньої авіації повітряно-космічних військ РФ.



Російський літак піднявся у повітря з аеродрому поблизу міста Оленєгорськ, а запуск ракети здійснив над Саратовською областю на відстані майже 600 км від кордону України. Ракета увійшла в повітряний простір в районі Чернігівщини та почала маневрувати, постійно змінюючи траєкторію польоту через території чотирьох областей.



«Це свідчить, що ракета була запрограмована для максимального «обходу» української ППО і подальшого влучання в медзаклад», – зазначають в СБУ.

Генералу повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Що відомо про російського генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша

Сергій Кобилаш народився в Одесі у 1965 році. З відкритих джерел відомо, що після школи він вступив в Єйське вище військове авіаційне училище ім. Комарова, потім закінчив Військово-повітряну академію ім. Гагаріна та Військову академію Генштабу Збройних сил РФ.

У 2013 році Кобилаш був призначений на посаду начальника авіації військово-повітряних сил, згодом став начальником 4-го державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міноборони РФ. А вже у 2016-му був призначений командувачем Дальньої авіації військово-космічних сил.

Він брав участь у війнах в Чечні, Грузії та Сирії. Кобилаш під час повномасштабного російського вторгнення неодноразово віддавав накази атакувати Україну:

28 квітня 2023 року за його наказом РФ вдарила по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані на Черкащині. Внаслідок ворожого обстрілу тоді загинуло 23 місцевих мешканців.

23 квітня 2022 року він наказав атакувати Одесу. Тоді російські ракети влучили у житловий комплекс «Тірас», внаслідок чого загинули 8 людей.

Відзначимо, що 5 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за обстріли енергетичної інфраструктури.

Обстріл «Охматдиту»

Нагадаємо, 8 липня російська ракета повністю зруйнувала корпус токсикології НДСЛ «Охматдиту» та пошкодила ще чотири. Під час удару в «Охматдиті» перебувало 627 дітей, восьмеро із них зазнали поранень, а двоє дорослих загинули. Згодом у лікарнях також померли два хлопчики, які перебували на момент ракетного удару у критичних станах.

Одразу після обстрілу лікарня, платформа United24 та низка українських компаній закликали донатити на відбудову постраждалої лікарні та здійснили масштабні пожертвування, лише за день зібравши сотні мільйонів гривень.

На початку серпня лікарня провела приватний конкурс, під час якого обрала фірму-підрядника із завищеними цінами. Після розголосу та скандалу лікарня скасувала тендер та пообіцяла провести його на платформі Prozorro.

17 серпня гендиректора «Охматдиту» відсторонили на тлі скандалів із відбудовою пошкодженого корпусу.