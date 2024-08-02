Загалом на відбудову лікарні забрали понад 1 млрд грн

Тендер на відбудову корпусу дитячої лікарні «Охматдит», який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу 8 липня, скасують і проведуть заново. Про це у п’ятницю, 2 серпня, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на спеціальному брифінгу.

За його словами, буде створена спеціальна наглядово-ревізійна рада, у яку увійдуть представники МОЗ, адміністрації «Охматдиту» та шість благодійників, які пожертвували найбільшу суму на відновлення.

«По новому тендеру: я хочу, щоб він оголосився якомога швидше, тому наступного тижня ми створимо наглядово-ревізійну раду, яка затвердить критерії для учасників тендеру», – заявив Ляшко.

Міністр повідомив, що благодійний фонд «Охматдиту» перерахує кошти на казначейський рахунок закладу, тож наступний тендер відбудеться вже в електронній системі Prozorro та за правилами публічних закупівель.

Ляшко також озвучив, скільки було зібрано грошей на відновлення дитячої лікарні. За підрахунком, це понад мільярд гривень від благодійників, не враховуючи допомоги від іноземних урядів.

На благодійний рахунок безпосередньо закладу «Охматдит» – 312 млн грн.

На благодійний фонд лікарні – 378 млн грн.

Через платформу United24 – 320 млн грн.

Уряд виділив із резервного фонду 100 млн грн.

Уряд Литви виділив 1 млн доларів.

Уряд Німеччини озвучив намір виділити 10 млн євро.

Американський бізнесмен і меценат Говард Баффет виділив 11,2 млн доларів (йдеться про постачання саме обладнання на цю суму, а не гроші на рахунок).

Нагадаємо, напередодні сайт «Наші гроші» повідомив, що переможцем тендеру на ремонт корпусу дитячої лікарні «Охматдит», який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу 8 липня, без пояснень обрали ТОВ «Буд-технолоджі», комерційна пропозиція якого є значно дорожчою за інші, які подавалися на тендер.

У благодійному фонді наголошували, що «проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України “Про публічні закупівлі”», а є приватним конкурсом, що проводять з метою «відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами». Водночас жодного пояснення, чому були проігноровані дешевші пропозиції в «Охматдиті» не надали.

Інформація про це спричинила значний суспільний резонанс. Міністерство охорони здоров’я України навіть звернулося до правоохоронців для додаткової перевірки правочинності перемоги в тендері на відбудову корпусу дитячої лікарні «Охматдит», який постраждав внаслідок російського удару 8 липня, компанії «Буд-Технолоджі».